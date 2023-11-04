Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 4 ноября, поздравил жителей столицы с Днем народного единства. Праздник напоминает о важных событиях в истории страны и о необходимости быть сплоченными перед лицом испытаний.

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Единство населения страны заряжает каждого человека энергией для больших дел на благо города и страны, добавил он.

— Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, — поздравил горожан Сергей Собянин своем в Telegram-канале.

Глава города в преддверии Дня народного единства вручил выдающимся жителям столицы государственные награды России и награды Москвы, а также поздравил всех с наступающим праздником.

Российские космонавты также поздравили граждан с Днем народного единства с Международной космической станции.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заранее поздравил россиян с наступающим Днем народного единства, который отмечается в стране 4 ноября. Он отметил, что во все переломные этапы в истории РФ единство ее народа всегда было ключевой составляющей выхода страны «на новые рубежи».