Как в Москве пройдет "Ночь искусств"

В Москве 4 ноября пройдет акция "Ночь искусств": более ста музеев, театров и культурных центров подготовили бесплатные концерты, экскурсии, литературные чтения и выставки. Тема этого года - "Россия объединяет".

Многие мероприятия, по словам организаторов, начнутся вечером и закончатся поздней ночью. Акция возьмет старт с театрализованной экскурсии "Поэтический променад". Ее проведут 30 артистов в образе Владимира Маяковского. Вместе с экскурсантами они отправятся на познавательную прогулку из шести разных точек, связанных с биографией и творчеством поэта.

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На сцене обновленного Театра эстрады выступят народный артист России Сергей Жилин и оркестр "Фонограф-симфо-джаз". Они представят музыкальную программу, посвященную 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. А Новый Манеж устроит поэтические чтения, где выступят и посоревнуются между собой молодые поэты. Из необычного - читки с DJ-сетами. Еще вечер поэзии запланирован в музее Есенина, где декламировать будут артисты Московского театра поэтов, а также победители и финалисты "Филатов Феста". Вместе с ними на сцену выйдут молодые, но уже известные музыканты.

Усадьба Воронцово ждет ценителей исторических традиций. Искусствовед Вероника Терлецкая расскажет о старинных трапезах и пирах: что подавали на стол и как изменились вкусы при Петре I. На "вкусном" сделает акцент и музей "Садовое кольцо", который проведет интерактивную экскурсию о русском чаепитии. Гостям расскажут, как появился чай на Руси, как устроен самовар и еще какие напитки подавались к столу.

Музей-квартира Сытина проведет вечер без интернета, чтобы москвичи могли на время отвлечься от своих смартфонов и посмотреть вокруг, пообщавшись с интересными людьми. Гостям предлагают прийти в образе любимого литературного персонажа. В программе - литературный квиз и книжные знакомства - у каждого будет минута, чтобы поговорить и узнать друг друга.