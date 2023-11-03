В Москве рекордно упало предложение арендного жилья

С начала этого года предложение квартир для аренды в Москве рекордно упало — почти на 66%. Это максимум за последние 30 лет, пишет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные риелторской компании «Инком-Недвижимость».

Резкое сокращение предложения жилья под съем (до 50%) также зафиксировали в компании Est-a-Tet и сервисе «Авито Недвижимость».

«Сейчас мы наблюдаем острый дефицит объектов категории «эконом». В течение всего года они активно «вымывались» с рынка, так как спрос в массовом сегменте был сосредоточен именно на них», — отметила замдиректора управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова.

Согласно статистике «Авито Недвижимости», по итогам октября 2023 года объем предложения квартир для долгосрочной аренды в столице уменьшился на 47,5% по сравнению с началом года. По словам экспертов, прежде всего, это связано с высоким спросом и активным сезоном, который стартовал в середине лета.