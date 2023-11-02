Собянин, Новак и Кириенко открыли павильон «Атом» на ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев открыли павильон «Атом» на ВДНХ, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Действительно грандиозное событие. Такие объекты в стране вводятся редко. Я считаю, что это вообще один из уникальных объектов музейной культуры, образования, технологий в нашей стране, построенный в последние десятилетия. <…> Мы с Сергеем Владиленовичем (Кириенко – прим. Агентства «Москва») плечом к плечу занимались возрождением этой отрасли. Проблем было очень много, но тем не менее они были преодолены, и сегодня корпорация является одной из ведущих в мире. Я считаю, что она лучшая в мире. И мне очень хотелось, чтобы «Росатом» был достойно представлен на Выставке достижений народного хозяйства, здесь, на обновленной площадке», – сказал Собянин.
Он поздравил присутствующих с открытием павильона.
«Когда мы обсуждали проекты будущего павильона, их было несколько – от самых утилитарных до самых сложных. Как правило, выбираются самые простые, быстровозводимые и недорогие, с учетом постоянных проблем, которые у нас есть на текущий момент и так далее. Но удивительное дело – выбрали самый сложный, самый невероятный проект. И еще более невероятно, что проект воплотился так, как он был задуман, и смотрится еще круче, чем представлялся на чертежах и буклетах. Так что я поздравляю с открытием павильона. Это большой праздник для ВДНХ, для Москвы, для москвичей и для нашей страны», – добавил мэр.
В свою очередь Сергей Кириенко добавил, что история атомной отрасли, которую отражает павильон «Атом», является предметом общенациональный гордости.
«Для меня открытие этого павильона определяется двумя словами, точнее двумя чувствами: это гордость и мечта. <…> Все только впереди, потому что тысячи мальчишек и девчонок, которые придут в этот новый павильон «Атом» на ВДНХ, испытают чувство удивление и чувство гордости. Это превратится в их новую мечту, которая обязательно завершится свершениями, победами и удачами», – сказал он.
Александр Новак отметил, что открытие павильона – это одно из важнейших событий в жизни Москвы и страны в целом. По его словам, павильон «Атом» – это крупнейшая выставка ядерной энергетики, и здесь будет возможность ознакомиться с великим прошлым, настоящим и будущим атомной отрасли.
Алексей Лихачев выразил благодарность всем, кто принимал участие в создании павильона «Атом». Также он поблагодарил мэра Москвы.
«Вы, конечно же, наш первый председатель наблюдательного совета, но без вашего ручного управления всем объектом ВДНХ мы не смогли бы построить павильон в срок», – сказал Лихачев.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, новый павильон «Атом» представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три – подземные. Общая площадь составляет 25,3 тыс. кв. м, в том числе 1,2 тыс. кв. м – эксплуатируемая кровля.
Строительство павильона было осуществлено в 2017–2023 годы за счет средств ГК «Росатом».
Одновременно павильон «Атом» может вместить до 2 тыс. посетителей.
Экспозиция музея рассказывает об истории и современных достижениях отечественной атомной энергетики как высокотехнологичной и безопасной отрасли, которая вносит большой вклад в обеспечение обороноспособности и развитие экономики страны. Посетители могут увидеть такие экспонаты, как «Ядерный реактор Ф-1», «Бомба РДС-1» и «Царь-бомба».