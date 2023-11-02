Собянин, Новак и Кириенко открыли павильон «Атом» на ВДНХ

«Действительно грандиозное событие. Такие объекты в стране вводятся редко. Я считаю, что это вообще один из уникальных объектов музейной культуры, образования, технологий в нашей стране, построенный в последние десятилетия. <…> Мы с Сергеем Владиленовичем (Кириенко – прим. Агентства «Москва») плечом к плечу занимались возрождением этой отрасли. Проблем было очень много, но тем не менее они были преодолены, и сегодня корпорация является одной из ведущих в мире. Я считаю, что она лучшая в мире. И мне очень хотелось, чтобы «Росатом» был достойно представлен на Выставке достижений народного хозяйства, здесь, на обновленной площадке», – сказал Собянин.