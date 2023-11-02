Киноклуб Музея Победы пригласил москвичей на бесплатные кинопоказы в ноябре

В ноябре в киноклубе «Поклонка» при Музее Победы покажут четыре новых фильма. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

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9 ноября все желающие смогут прийти на просмотр отечественного фильма «Праздники». Это режиссерский дебют актера Бориса Дергачева. В главной роли в комедии снялась Мария Аронова.

16 ноября в киноклубе будет показан фильм «Голда. Судный день» с Хелен Миррен в главной роли. Актриса сыграла премьер-министра Израиля Голду Меир. Кинолента рассказывает о военном конфликте Израиля, Египта и Сирии 1973 года.

— Удивительно, как режиссеры иногда умеют предсказывать будущее. Премьера фильма состоялась всего лишь феврале этого года, а уже осенью это кино неожиданно особо актуально, — рассказал ведущий киноклуба, киновед Геннадий Ходос.

23 ноября зрители посмотрят хулиганскую комедию «Искусство по понятиям». Герои фильма ввязываются в авантюру по отмыванию денег, связанную с арт-галереей. По сюжету киллер становится модным творцом, а преступление — актом оригинального искусства.

30 ноября гостям «Поклонки» покажут фильм-лауреат Каннского кинофестиваля 2023 года, «Анатомия падения». Это психологический триллер, в котором речь пойдет о писательнице, обвиненной в убийстве мужа. В главной роли — Сандра Хюллер, известная по роли в фильме «Реквием» 2006 года.