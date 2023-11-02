В Москве продемонстрируют макет «Царь-бомбы»

Макет «Царь-бомбы» показали на предоткрытии выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает URA.RU.

Сама выставка начнет свою работу 4 ноября и продлится до 12 апреля следующего года.

Испытания мощнейшей на Земле термоядерной «Царь-бомбы» прошли 30 октября 1961 года на Новой Земле. Вспышка длилась 65-70 секунд. Ядерный гриб поднялся на высоту 67 км, диаметр раскаленного купола достиг 20 км.

Американский историк науки из Технологического института Стивенса Алекс Веллерштейн рассказал в интервью «Газете.Ru», что в администрации президента США Джона Кеннеди назвали взрыв в СССР «Царь-бомбы» в 1961 году мощностью 58 мегатонн бессмысленным, при этом власти США стали вновь рассматривать создание аналогичного по мощности оружия.