Движение в районе деревни Нижнее Валуево в ТиНАО ограничили до 30 ноября

Движение в районе деревне Нижнее Валуево в ТиНАО ограничили до 30 ноября. Об этом в среду, 1 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Напоминаем, что до 30 ноября в местном проезде от СНТ «Нижнее Валуево» до деревне Нижнее Валуево в ТиНАО недоступна для движения одна полоса, — говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что ограничения связаны с проведением работ по строительству инженерных сетей. Движение было изменено на участках: местный проезд от дороги 55 в СНТ «Нижнее Валуево» до дороги 27 в деревне Нижнее Валуево.

Таким образом, одна полоса дорожного полотна будет закрыта для движения. Для удобства водителей организованы объездные дороги, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, в Пресненском районе участок местного проезда поблизости дома № 10 по Тестовской улице будет закрыт для движения автомобилей из-за строительных работ.