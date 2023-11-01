В столице побит температурный рекорд 89-летней давности
Столбики термометров в Москве в среду, 1 ноября, поднялись почти до +14°, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет РЕН ТВ.
По его словам, температура превысила рекорд 89-летней давности. Он добавил, что такой температурный режим «прогнозировался в наших расчетах гораздо раньше, за 3-4 суток до этого события. Это экстремальное событие».
Метеоролог уточнил, что теплая погода в столице объясняется перемещением с конца октября воздушных масс из теплых регионов.
В четверг, 2 ноября, в столичный регион начнут поступать воздушные массы с запада, температура воздуха как днем, так и в ночное время составит от +6° до +9°. Это выше климатической нормы на 5°, пояснил Вильфанд.
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