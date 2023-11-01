В Москве более 5 тыс. детей посетили эколого-просветительские кружки

Более 5 тыс. детей стали участниками эколого-просветительских кружков в Москве за 9 месяцев текущего года, сообщила пресс-служба столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"За 9 месяцев 2023 года, с января по сентябрь, порядка 40 экокружков, работающих в экоцентрах и на природных территориях Москвы, посетило около 5 тыс. юных гостей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023-2024 учебном году будет работать свыше 25 экокружков, сегодня уже можно записаться на занятия в 15-ти. На кружках специалисты рассказывают, как правильно сортировать отходы, дарить вещам вторую жизнь, экономить ресурсы и помогать природе. На мастер-классах дети осваивают различные техники и материалы, изготавливают необычные поделки.