Архитектуру БКЛ метро Москвы представят на фестивале «Зодчество»

Экспозиция Москомархитектуры на фестивале «Зодчество» продемонстрирует самый масштабный инфраструктурный проект этого года — Большую кольцевую линию метро. Одиннадцатая по счету ветка стала для столицы знаковым явлением в развитии транспортной архитектуры.

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— Опыт строительства БКЛ убедительно демонстрирует, что «типовые» проекты могут иметь уникальный облик. В архитектуре новых станций соединяются богатая история города, дух старого метрополитена и ультрасовременная урбанистическая архитектура, — отметила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она также добавила, что главной визитной карточкой БКЛ стало продвижение эклектического направления. Специалисты смело смешивали стили, фактуры и эпохи: тяжелые чугунные тюбинги здесь обрамлены белоснежным фарфором, а ткацкий станок пронизан неоново-голубым светом, хай-тек соседствует с монументальным романским стилем.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, что воспринимает московское метро с его многообразием станций и линий как единое сооружение, которое продолжает строиться и совершенствоваться на протяжении вот уже 85 лет. Он сравнил столичную подземку с некоторыми мировыми соборами, которые строились веками, вбирая в себя стилевые особенности разных эпох.

Международный архитектурный фестиваль «Зодчество-2023» пройдет в Гостином Дворе с 31 октября по 2 ноября.