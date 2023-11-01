Собянин рассказал о развитии флагманских центров медицинской помощи в Москве

Благодаря новым флагманским центрам столичные хирурги могут проводить на 25 процентов больше экстренных операций. Об этом в среду, 1 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— В январе этого года мы открыли флагманский центр в ГКБ имени Вересаева, в марте — в НИИ СП имени Склифосовского, в сентябре — в ГКБ №15 имени Филатова. С начала их работы хирурги провели почти 15 тысяч экстренных операций, — отметил глава города.

По его словам, это стало возможным благодаря тому, что все флагманы работают по новому стандарту экстренной помощи. Теперь большая часть операций выполняется малоинвазивными методами. Кроме того, везде есть палаты предоперационной подготовки и палаты пробуждения. Также в каждом центре предусмотрено современное оборудование и уникальные гибридные операционные.

В настоящее время идет активное строительство еще трех флагманских центров, а также проводится реконструкция приемных отделений в 11 городских стационарах, написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.