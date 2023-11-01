Москвичам пообещали теплую и облачную погоду в среду

До +15 градусов прогреется воздух в среду, 1 ноября, в Москве. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

© Unsplash

По словам специалиста, день будет облачным, но без осадков. Ближе к полуночи ожидается дождь. Дневная температура в столице составит от +13 до +15 градусов, а в Подмосковье — от +11 до +16 градусов. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду.

Тишковец добавил, что атмосферное давление будет падать. Ожидается, что оно достигнет отметки в 739 мм ртутного столба.