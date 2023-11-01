Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны Южный порт

Сергей Собянин утвердил проект планировки части бывшей промышленной зоны Южный порт. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

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По его словам, будет реорганизована территория площадью 65 гектаров в Печатниках, в том числе по программе комплексного развития территорий (КРТ). Согласно проекту, планируется построить производственные, научные и офисные комплексы, магазины, гостиницы и другие объекты, уточнил мэр.

Градоначальник отметил, что в планах также провести реконструкцию порядка пяти километров прилегающей улично-дорожной сети, организовать велодорожки вдоль Шоссейного проезда, проложить новые сети и построить 24 трансформаторные подстанции.

В результате проведенных работ на части бывшей промзоны Южный порт появится свыше 17 тысяч рабочих мест для горожан, заключил он.