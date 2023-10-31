В книжных сетях Москвы втрое выросли продажи автобиографии Мэттью Перри
Актёр, известный по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», умер 29 октября в возрасте 54 лет.
Популярность его книги «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» увеличилась троекратно с 29 по 31 число по сравнению с периодом с начала месяца. Продажи книг Сола Аустерлица «Друзья. 25 лет вместе. Как снимали главный сериал эпохи» и «Друзья. Больше, чем просто сериал» Келси Миллер выросли вдвое. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику сети магазинов «Читай-город».
Помимо роли в «Друзьях», Перри играл в фильмах «Поспешишь — людей насмешишь», «Танго втроём», «Беспомощный», в двух частях картины «Девять ярдов» и номинировался на престижные кинонаграды.