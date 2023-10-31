Столичные предприниматели смогут забронировать места в бесплатных коворкингах
Чтобы упростить запись в коворкинги для предпринимателей, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы расширил функционал онлайн-сервиса по бронированию мест в бесплатных коворкинг-центрах. Об этом стало известно во вторник, 31 октября.
— Предпринимателям для плодотворной работы требуется спокойная атмосфера и удобное рабочее место, — сообщила глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.
Она отметила, что таким пространством может стать коворкинг, который создали для реализации бизнес-идей и делового общения.
В о всех таких пространствах доступен выход в Сеть, удобная офисная мебель, кроме того, имеются ресурсы для работы с офисными документами. Провести переговоры можно в трех коворкинг-центрах, расположенных в ВАО, ЮАО и САО. поддержка бизнеса идет в согласии с программой национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», пишет официальный сайт мэра Москвы.
Среди прочего в личном кабинете организации на портале поставщиков обновили раздел управления филиалами.