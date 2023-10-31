Панно в стиле авангардизма и колонны-чайники: на портале «Узнай Москву» появился онлайн-гид по БКЛ

Пресс-служба мэра столицы сообщила о появлении на портале «Узнай Москву» спецпроекта, посвященного Большой кольцевой линии (БКЛ).

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Так, у пользователей появилась возможность узнать об архитектурно-художественном многообразии новой ветки, а также ознакомиться с достопримечательностями, расположенными неподалеку от станций.

Пресс-служба со ссылкой на столичный Департамент информационных технологий сообщает, что Большая кольцевая линия является одним из крупнейших в мире проектов метростроения, благодаря которому передвигаться по городу стало еще удобнее. Более подробно о проекте можно узнать на портале «Узнай Москву».

«В карточке каждой станции содержатся описание, фотографии, а также информация об интересных местах поблизости. Открывать для себя новые станции и различные достопримечательности также можно в мобильном приложении “Узнай Москву”, — говорится в сообщении.

На БКЛ построена 31 станция метро.