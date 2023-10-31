Почти семь тысяч жителей ЮВАО получили квартиры по реновации
По итогам девяти месяцев текущего года обладателями современных квартир по программе реновации в Юго-Восточном административном округе Москвы стали около 6,7 тыс. человек. Об этом сообщили в мэрии столицы.
По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, письма с предложениями квартир по программе реновации получили свыше 8,6 тыс. жителей в Юго-Восточном административном округе столицы.
«Больше всего договоров на равнозначные квартиры заключено в Нижегородском районе, там правообладателями жилья стали примерно 2,6 тыс. человек, в Выхино-Жулебине договоры заключены почти с двумя тысячами горожан, а в Лефортове — с 817 москвичами», - отметил Максим Гаман.
Всего с начала текущего года по программе реновации в ЮВАО началось расселение 55 домов. Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что в округе демонтировано 35 зданий.
При этом программа реновации предусматривает не только переселение жителей из старых домов в новые, но создание в новых кварталах мест для занятий спортом и прогулок, а также детских площадок и благоустроенных скверов. В программу реновации, утвержденную в 2017 году, входят 5175 домов, в которых живет почти миллион москвичей.