Почти семь тысяч жителей ЮВАО получили квартиры по реновации

По итогам девяти месяцев текущего года обладателями современных квартир по программе реновации в Юго-Восточном административном округе Москвы стали около 6,7 тыс. человек. Об этом сообщили в мэрии столицы.

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По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, письма с предложениями квартир по программе реновации получили свыше 8,6 тыс. жителей в Юго-Восточном административном округе столицы.

«Больше всего договоров на равнозначные квартиры заключено в Нижегородском районе, там правообладателями жилья стали примерно 2,6 тыс. человек, в Выхино-Жулебине договоры заключены почти с двумя тысячами горожан, а в Лефортове — с 817 москвичами», - отметил Максим Гаман.

Всего с начала текущего года по программе реновации в ЮВАО началось расселение 55 домов. Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что в округе демонтировано 35 зданий.