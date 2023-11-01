Москвичам рассказали, когда в столицу придет метеорологическая зима

— На мой взгляд, метеорологическая зима, которая обычно наступает у нас с 10 ноября, то есть, устойчивый переход среднесуточных температур через ноль в сторону отрицательных значений, произойдет с задержкой на неделю-другую, и метеозима наступит только во второй половине ноября, — сообщил Евгений Тишковей, опубликовав соответствующее видео в своем Telegram-канале.