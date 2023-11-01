Москвичам рассказали, когда в столицу придет метеорологическая зима
Метеорологическая зима придет в столицу во второй половине ноября с небольшой задержкой. Об этом рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в конце ноября жителей столицы также ожидает формирование устойчивого снежного покрова. При этом средние показатели ноябрьской температуры будут на 1,5 — 2 градуса выше климатической нормы. За последний месяц осени также прогнозируется выпадение 130 процентов осадков.
— На мой взгляд, метеорологическая зима, которая обычно наступает у нас с 10 ноября, то есть, устойчивый переход среднесуточных температур через ноль в сторону отрицательных значений, произойдет с задержкой на неделю-другую, и метеозима наступит только во второй половине ноября, — сообщил Евгений Тишковей, опубликовав соответствующее видео в своем Telegram-канале.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что первая декада ноября в Москве ожидается на пять–семь градусов теплее нормы. Так уже с 1 ноября усилится поступление теплого воздуха в центральные регионы Европейской России.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что средняя месячная температура воздуха в ноябре в Москве ожидается выше нормы. Жителей столицы ожидают периоды как положительных аномалий температуры, так и отрицательных.