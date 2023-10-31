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Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества» Анна Цивилева во вторник, 31 октября, посетили Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО.

Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— Мы открыли специальный поликлинический центр для участников СВО — тех, кто уже закончил службу. Их становится все больше. Сегодня их уже больше 300 человек. Здесь можно получить все виды помощи. Здесь работает коллектив, который хорошо знает свою работу, — сказал глава города.

Собянин добавил, что масштабы центра могут быть расширены в случае необходимости.

По словам Цивилевой, создание Центра амбулаторной медицинской помощи участникам СВО стало хорошим примером и практикой для других российских субъектов.

Учреждение открылось несколько месяцев назад на базе госпиталя для ветеранов войн № 3 на улице Стартовая. Здесь участники СВО могут получить психологическую и реабилитационную помощь, а также помощь в ресоциализации, передает агентство городских новостей «Москва».

В городе активно поддерживают участников специальной военной операции и их семей. Так, в начале месяца открылся новый корпус Единого центра поддержки участников СВО и их семей.