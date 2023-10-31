Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО
Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества» Анна Цивилева во вторник, 31 октября, посетили Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО.
— Мы открыли специальный поликлинический центр для участников СВО — тех, кто уже закончил службу. Их становится все больше. Сегодня их уже больше 300 человек. Здесь можно получить все виды помощи. Здесь работает коллектив, который хорошо знает свою работу, — сказал глава города.
Собянин добавил, что масштабы центра могут быть расширены в случае необходимости.
По словам Цивилевой, создание Центра амбулаторной медицинской помощи участникам СВО стало хорошим примером и практикой для других российских субъектов.
Учреждение открылось несколько месяцев назад на базе госпиталя для ветеранов войн № 3 на улице Стартовая. Здесь участники СВО могут получить психологическую и реабилитационную помощь, а также помощь в ресоциализации, передает агентство городских новостей «Москва».
В городе активно поддерживают участников специальной военной операции и их семей. Так, в начале месяца открылся новый корпус Единого центра поддержки участников СВО и их семей.