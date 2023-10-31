Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО

— Мы открыли специальный поликлинический центр для участников СВО — тех, кто уже закончил службу. Их становится все больше. Сегодня их уже больше 300 человек. Здесь можно получить все виды помощи. Здесь работает коллектив, который хорошо знает свою работу, — сказал глава города.