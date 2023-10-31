День народного единства отметят в Музее Победы 4 ноября
В Музее Победы 4 ноября состоится празднование Дня народного единства. Об этом во вторник, 31 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.
— Мероприятие призвано подчеркнуть единство всех жителей нашей страны, которые на протяжении многовековой истории общими усилиями не только защищали Отечество, но и всегда приходили на помощь тем, кто в ней нуждается, — рассказали в Музее.
Для москвичей и гостей столицы приготовили масштабную торжественную программу. В учреждении состоятся концерты, на которых будут исполнены танцы и песни разных народов, проживающих на территории России. Для посетителей праздника также пройдут мастер-классы и благотворительная ярмарка.
Смена детского городского клуба «Осень Побед!» от Музея Победы стартовала 30 октября. В ней примут участие 50 учеников московских школ в возрасте от 7 до 13 лет. В течение пяти дней для ребят пройдут занятия по шести направлениям: гражданско-патриотическому, историческому, творческому, медиа, техническому и в рамках специальной программы «Мурзилки».