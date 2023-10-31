День народного единства отметят в Музее Победы

В Музее Победы 4 ноября состоится празднование Дня народного единства. Об этом во вторник, 31 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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— Мероприятие призвано подчеркнуть единство всех жителей нашей страны, которые на протяжении многовековой истории общими усилиями не только защищали Отечество, но и всегда приходили на помощь тем, кто в ней нуждается, — рассказали в Музее.

Для москвичей и гостей столицы приготовили масштабную торжественную программу. В учреждении состоятся концерты, на которых будут исполнены танцы и песни разных народов, проживающих на территории России. Для посетителей праздника также пройдут мастер-классы и благотворительная ярмарка.