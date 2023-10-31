Москвичи увидят пик метеорного потока Леониды

В ноябре у жителей столицы появится возможность посмотреть на метеорный поток Леониды, один из самых ярких звездопадов года. Его пик придется на 18-е число. Об этом во вторник, 31 октября, сообщили на сайте Московского планетария.

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Наблюдать метеоры лучше после полуночи по местному времени. При идеальных условиях можно будет увидеть до 10 метеоров в час. Растущий полумесяц, освещенный на 25%, не будет мешать наблюдениям. Метеорный поток будет хорошо виден в обоих полушариях, говорится в публикации.

Уточняется, что в ночь с 17 на 18 ноября в зените ожидается около 15 метеоров в час.

В Планетарии рассказали, что условия наблюдения Леонид в этом году благоприятные. Луна будет находиться в фазе растущего полумесяца, поэтому спутник Земли не помешает наблюдению метеоров. Также поток возможно будет разглядеть в обоих полушариях земного шара.

Кроме этого, звездопад Леониды лучше наблюдать под утро, до восхода Солнца над восточным горизонтом при ясной погоде, сообщает Планетарий.