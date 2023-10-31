Москвичи пережили «сумасшедшую» ночь

«Температура ночью была просто сумасшедшая. Чуть позже 12 часов она достигала плюс 9,2 градуса. Есть такое понятие — аномальный ход температуры, когда температура повышается в то время, как по солнечному ходу она должна понижаться. С полудня вчера она повышалась до вечера, до полуночи, и только сейчас она в районе 7-8 градусов», — рассказал эксперт.