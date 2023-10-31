Бочкарев: В Филевском парке появится культурно-деловое пространство

В районе Филевский парк к 2025 году создадут прогулочную зону и культурно-деловое пространство под открытым небом. Об этом во вторник, 31 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— Новая площадка станет частью делового центра, который строится на Заречной улице. Акцентным элементом новой городской локации станет лестница-амфитеатр со стеклянными «крыльями» по бокам и сходом к марине, оборудованная для отдыха и работы на свежем воздухе. Отсюда горожане смогут отправиться на прогулку по обновленному маршруту вдоль причала, — рассказал он.

Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры добавил, что открытый стилобат делового комплекса станет амфитеатром, откуда москвичи и гости столицы смогут наслаждаться видами города, а также использовать бесплатные сети Wi-Fi и зарядки.

Андрей Бочкарев также рассказал, что на территории строительной площадки проектируемого электродепо «Столбово» стартовали работы по возведению главных сооружений. Новый отстойно-ремонтный корпус рассчитан на 33 канавы, на большинстве из которых будет происходить отстой подвижного состава в ночное время.