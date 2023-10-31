Московские фонтаны подготовили к зиме

Фонтаны столицы полностью подготовили к зиме. Об этом во вторник, 31 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки, — рассказал он.

Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защитили на зимний период специальными конструкциями. Например, сухие фонтаны в парках и на площадях закрыли специальными экранами.

Заммэра подчеркнул, что светодинамический фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» — единственный в Москве, который накрывают надувным куполом. Он также добавил, что плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду будут полностью демонтированы.

В конце апреля фонтаны вновь заработают. До этого времени их будут готовить к весеннему сезону.