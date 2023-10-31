На картах «Тройка» появились фото дикой природы

Столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды совместно с департаментом транспорта города Москвы выпустили ограниченный тираж уникальных карт «Тройка» с лучшими фотографиями дикой природы.

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Выпуск приурочен к открытию Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха», который проводится в Москве в 17-й раз и будет открыт для посетителей с 28 октября по 10 декабря в Новой Третьяковке на Крымском Валу. В основе проекта — международный конкурс фотографии The Golden Turtle, единственный российский проект мирового уровня в области профессиональной фотографии дикой природы. Снимки победителей конкурса и появились на картах «Тройка».

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— Московский транспорт поддерживает проекты, которые привлекают внимание к проблемам защиты окружающей среды. Новые лимитированные карты «Тройка» еще раз напомнят пассажирам о том, как важно заботиться об экологии и сохранять природу, — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На новых «Тройках» изображены два юных корсака, гигантский осьминог Дофлейна и малая выпь. Эти уникальные снимки сделаны в разных уголках России и отображают уникальность и биоразнообразие нашей страны. Каждая работа — результат многочасового терпения, профессионализма фотографов и любви к природе.

— Впервые в истории проведения международного конкурса выпущены лимитированные карты «Тройка». Увидеть эти же фотографии, только в увеличенном формате, и еще более 400 уникальных образов дикой природы, оценить ее красоту, хрупкость, совершенство москвичи и гости столицы смогут на фестивале, который продлится до 10 декабря. В оформлении экспозиции активно используются современные цифровые мультимедийные технологии. Фестиваль «Золотая черепаха» — единственный российский проект мирового уровня в области профессиональной фотографии дикой природы, направленный на ее сохранение, изменение экологического сознания и поведения людей через искусство, — рассказала руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева.

По словам главы ведомства, в этом году от фотографов поступило 15 000 конкурсных работ. Больше половины из них — участники стран БРИКС.

Купить лимитированные транспортные карты можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также в кассах станций Кольцевой линии Московского метро и интернет-магазине с 31 октября 2023 года.

— Городской транспорт играет значимую позитивную роль в сохранении окружающей среды и дикой природы, уменьшая загрязнение воздуха благодаря снижению количества автомобилей на дорогах и поощрению устойчивой мобильности. Надеюсь, что уникальные образы дикой природы финалистов конкурса «Золотая черепаха», запечатленные на лимитированных транспортных картах «Тройка», напомнят каждому о личной сопричастности к сохранению дикой природы и этого удивительного мира», — отмечает Андрей Сухинин, президент Международной эколого-просветительской платформы «Золотая черепаха».

Кстати

В этом году посетителям фестиваля предлагают по-новому взглянуть на фотографии. Для этого использованы современные технологии и форматы.

Например, в VR-кинотеатре представлены фотографии финалистов и победителей этого года в трехмерном формате, также транслируются панорамные видео о дикой природе России и мира. Такая подача материала позволяет максимально погрузить посетителей в атмосферу выставки, создает эффект присутствия в кадре.

Другое новшество этого года — использование специальной технологии, которая создает эффект «светящейся фотографии». Для этого часть работ размещена в затемненных залах, где можно наблюдать такой эффект. Еще сильнее погрузиться в атмосферу помогут звуковые природные эффекты и приятные ароматические композиции.

В инсталляции WOW-куб все зеркальное: здесь размещены проекционные экраны, которые создают единое цифровое полотно. Посетителям показывают мини-фильм о необходимости защиты природы, взаимосвязи человека и природы.