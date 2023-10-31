Москвичи смогут приобрести абонементы на перехватывающей парковке в Митине

— Мы анализируем заполняемость парковок и выделяем на них места под абонементы, если видим такой запрос от жителей. Сейчас в столице уже организовано более 2,6 тысячи абонементных мест на 45 парковках со шлагбаумом. С 1 ноября в их число войдет и парковка у станции метро «Пятницкое шоссе», — рассказал он.