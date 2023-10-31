Москвичи смогут приобрести абонементы на перехватывающей парковке в Митине
Жители столицы с 1 ноября смогут приобрести абонементы на перехватывающей парковке № 9139. Об этом во вторник, 31 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— Мы анализируем заполняемость парковок и выделяем на них места под абонементы, если видим такой запрос от жителей. Сейчас в столице уже организовано более 2,6 тысячи абонементных мест на 45 парковках со шлагбаумом. С 1 ноября в их число войдет и парковка у станции метро «Пятницкое шоссе», — рассказал он.
Абонементными, по словам заммэра, станут 50 мест. Плюсы абонемента в том, что его владелец получает гарантированное место на обустроенной городской парковке, а также право приоритетного продления абонемента, передает официальный сайт мэра Москвы.
Парковочные абонементы упрощают столичным водителям процесс оплаты парковок. О том, как получить такой абонемент и что для этого нужно, — в материале «Вечерней Москвы».
Все платные парковочные места в теперь будут отмечать синим цветом. Это поможет автовладельцам без лишней путаницы правильно припарковать машину, даже если знак с типом парковки остался позади.