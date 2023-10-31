Москвичам сообщили о возобновлении работы сервиса аренды самокатов

В столицу пришел теплый циклон, который стал поводом возобновить сервис аренды электросамокатов. Об этом во вторник, 31 октября, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Мы видим, что несмотря на осеннюю прохладу, вы активно арендуете электросамокаты. В этом сезоне вы совершили уже 62 миллиона поездок, это почти в 2,5 раза больше, чем за 2022 год, — следует из сообщения.

Отмечается, что пока сервис проработает до середины ноября, однако окончательное решение по его закрытию до следующего сезона будет принято отталкиваясь от погодных условий.

Москвичей также призвали сохранять внимательность на дорогах и не превышать скорость 25 километров в час, передает Telegram-канал ведомства.