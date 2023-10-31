Начался капитальный ремонт эстакады на Варшавском шоссе
Сотрудники комплекса городского хозяйства начали капитальный ремонт дорожного покрытия на Варшавском шоссе недалеко от района Северное Бутово. Об этом во вторник, 31 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим эстакаду на Варшавском шоссе на участке от МКАД до Щербинки, работы завершим до конца декабря, — рассказал он.
Заммэра отметил, что во время проведения ремонтных работ движение по эстакаде полностью перекрываться не будет.
В рамках капремонта Варшавского шоссе планируется заменить защитный слой бетона, гидроизоляцию и деформационные швы. Также будут выполнены локальный ремонт участков дороги и обновление систем водоотведения, передает Telegram-канал ведомства.
Недавно Петр Бирюков сообщал, что сотрудники комплекса городского хозяйства завершили подготовку столичных цветников к зимним морозам. В качестве подготовительных работ в городе также создали тематические клумбы.