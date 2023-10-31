Названы итоги первого месяца работы речного маршрута ЗИЛ — Печатники

Открытие в сентябре 2023 года второго регулярного речного маршрута существенно улучшило транспортную доступность районов юга и юго-востока столицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его данным, маршрутом ЗИЛ — Печатники воспользовались свыше 30 тыс. пассажиров с момента открытия. Инновационные российские электрические суда прошли более 14 тыс. км, сделали 1,5 тыс. рейсов.

Ликсутов пояснил, что суда будут перевозить москвичей и гостей столицы круглый год. Он добавил, что речной транспорт «пользуется все большей популярностью, многие москвичи выбирают его для своих ежедневных поездок».

Оплата проезда возможна билетом «Кошелек» карты «Тройка», смартфоном с NFC, банковской картой, а также при помощи биометрии. Кроме того, поездки на речном транспорте включены в стоимость абонемента билетов «Единый» на 90 и 365 дней.

На маршруте протяженностью 9 км действуют шесть причалов-остановок: ЗИЛ, Автозаводский Мост, Кленовый Бульвар, Южный Речной Вокзал, Нагатинский Затон и Печатники.

В ближайшей перспективе столица получит еще пять причалов для регулярного речного электротранспорта и четыре электросудна. Первые изготавливают на судоверфи в Перми, вторые — в Санкт-Петербурге. Финальная сборка производится в столице.