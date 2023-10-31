В проекте «Московское долголетие» открыто девять программ профпереподготовки

У москвичей старшего поколения появилась возможность получить новую профессию на курсах профессиональной переподготовки в «Серебряном университете» в рамках проекта «Московское долголетие», сообщает пресс-служба мэра столицы.

© Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В общей сложности там открыли девять направлений.

В настоящее время данный университет работает на базе двух столичных вузов — Московского городского педагогического университета и университета «Синергия», говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, после обучения и успешной сдачи экзаменов студенты «серебряного» возраста получат диплом установленного образца и смогут трудоустроиться по новой специальности.

В новом учебном году в Московском городском педагогическом университете можно получить одну из четырех профессий — экскурсовода, педагога, наставника-тьютора и воспитателя-гувернера.

В университете «Синергия» диплом можно получить по пяти направлениям, таким как нутрициолог, наставник по воспитанию и обучению, графический дизайнер, создатель веб-сайтов и интернет-маркетолог.

Как уточняется, рассчитывать на получение новой специальности могут все желающие, у которых уже есть диплом о высшем образовании.