Температура в Москве ночью приблизилась к летним показателям

"Минувшая ночь в столице стала по-летнему теплой. Сейчас, в 06:00, столбики термометров в Москве на базовой метеостанции ВДНХ показывают плюс 10,1, в центре города - на Балчуге, плюс 10,5, в Тушине - плюс 10,4, Строгине - плюс 11,1, МГУ - плюс 11,5, в Новой Москве - плюс 10,5. Тепло в Шереметьеве, +10,6 и Внукове, +10,3", - говорится в сообщении.