Москвичей пригласили на выставку «Абрамцево. Искусство или жизнь»

Выставка «Абрамцево. Искусство или жизнь», посвященная творчеству художников Мамонтовского (Абрамцевского) художественного кружка, откроется в Музее В. А. Тропинина 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

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— Благодаря увлеченности, усилиям, энергии Мамонтовых и их единомышленников в Абрамцеве лозунги о преобразовании действительности искусством не только провозглашались, но воплощались в конкретные дела. Здесь возникла идея синтеза искусств, рождался новый стиль — русский модерн, — отметила куратор выставки Елена Митрофанова.

В рамках экспозиции посетителям покажут 49 предметов из музея-заповедника «Абрамцево», в том числе финальный эскиз к картине «Аленушка» Виктора Васнецова, керамику Михаила Врубеля, живописные произведения Василия Поленова и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.