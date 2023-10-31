Москвичей пригласили на выставку «Абрамцево. Искусство или жизнь»
Выставка «Абрамцево. Искусство или жизнь», посвященная творчеству художников Мамонтовского (Абрамцевского) художественного кружка, откроется в Музее В. А. Тропинина 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.
— Благодаря увлеченности, усилиям, энергии Мамонтовых и их единомышленников в Абрамцеве лозунги о преобразовании действительности искусством не только провозглашались, но воплощались в конкретные дела. Здесь возникла идея синтеза искусств, рождался новый стиль — русский модерн, — отметила куратор выставки Елена Митрофанова.
В рамках экспозиции посетителям покажут 49 предметов из музея-заповедника «Абрамцево», в том числе финальный эскиз к картине «Аленушка» Виктора Васнецова, керамику Михаила Врубеля, живописные произведения Василия Поленова и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.
На следующий день, 4 ноября, в столице состоится традиционная культурная акция «Ночь искусств». К ней присоединится более 100 городских площадок. Старт культурной акции даст театрализованная экскурсия «Поэтический променад». Ее проведут 30 артистов в образе Владимира Маяковского.