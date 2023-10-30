Температура воздуха в Москве поднимется до 14 градусов в среду, 1 ноября. Это и будет пик потепления в столице на этой неделе. О погоде рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Как отметил эксперт, сейчас в городе установилась оттепель на уровне 0,9 градуса, и в ближайшее время она будет только усиливаться. Синоптик заявил, что вечером осадки прекратятся. В ночь на вторник, 31 октября, температура поднимется до 2–7 градусов, а в дневное время – до 5–10 градусов, добавил Тишковец.

"Пик потепление выйдет к 1 ноября, дневная температура составит 9–14 градусов, а это претензия на повтор рекорда далекого 1934 года, когда метеорологи зафиксировали 12,6 градуса. То есть, такого тепла в начале ноября не было последние 89 лет", – передает РИА Новости его слова.

Специалист предупредил, что на фоне потепления снег быстро растает.

Что касается второй половины недели, по словам синоптика, температура немного снизится, но останется выше климатической нормы. Тишковец уточнил, что ночью прогнозируется 0–5 градусов, днем – от 3 до 8 градусов. В воскресенье, 5 ноября, температура будет колебаться на уровне 6–11 градусов, резюмировал он.