Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице с утра понедельника

С раннего утра понедельника, 30 октября, в Москве ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, ветер и местами гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по столице.

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— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 6 часов до 15 часов 30 октября в Москве ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, гололед, местами гололедица. Усиление ветра порывами до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали ездить на низкой скорости и соблюдать дистанцию от впереди идущих машин. Также МЧС призывает избегать внезапных маневров на дорогах и не парковать машины вблизи деревьев.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра, передает Telegram-канал «МЧС Москвы».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что дождь, который пройдет в Москве уже в понедельник, смоет все остатки снежного покрова в городе.