Москве пообещали египетскую ночь 1 ноября
Аномально теплая погода ждет столицу в ночь на 1 ноября. Температура приблизится к рекордным для ноября +13 градусам. Таков прогноз научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, передаёт агентство «Москва».
Синоптик рассказал, что в Москву идут теплые воздушные массы с севера Африки. Пик тепла ожидается в среду.
«Ночь египетская: ночные температуры – плюс 7-9, а дневные – плюс 10-12, по области – даже до +13 градусов», – рассказал Вильфанд.
По его словам, температура приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдений. Столь экстремальное тепло характерно для конца сентября - начала октября.
Предыдущий рекорд 1 ноября был зафиксирован в Москве в 1934 году. Воздух прогрелся до +12,6 градусов.
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