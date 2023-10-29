Аномально теплая погода ждет столицу в ночь на 1 ноября. Температура приблизится к рекордным для ноября +13 градусам. Таков прогноз научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, передаёт агентство «Москва».

Синоптик рассказал, что в Москву идут теплые воздушные массы с севера Африки. Пик тепла ожидается в среду.

«Ночь египетская: ночные температуры – плюс 7-9, а дневные – плюс 10-12, по области – даже до +13 градусов», – рассказал Вильфанд.

По его словам, температура приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдений. Столь экстремальное тепло характерно для конца сентября - начала октября.