Московский зоопарк показал дремлющего под снегопадом леопарда

Пресс-служба Московского зоопарка в воскресенье, 29 октября, поделилась кадрами со сном леопарда. На видео заметно, как крупный представитель семейства кошачьих по-детски сонно наслаждается снежной погодой. При этом кошка сохраняет бдительность, изредка приоткрывая глаза.

— У наших далеких предков была примета: не надо смотреть на спящего леопарда. Иначе мало ли что. Да, они очень чутко спят, даже в снегопад, — следует из подписи к публикации.

Несколько дней назад столичный зоосад также поделился кадрами, на которых серые волки Рада и Тарзан по достоинству оценили первый снег в Москве.

Снежная погода пришлась по душе и овцебыкам из Московского зоопарка. На кадрах можно заметить, как животные неспешно ходят по заснеженному вольеру.