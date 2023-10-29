Столичной косметической фабрике "Свобода" исполняется 180 лет. На ней выпускали парфюм, мыло, средство для спортсменов и грим для артистов, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

"Сегодня высокотехнологичное оборудование позволяет ежемесячно выпускать больше 6 миллионов единиц товара. Ассортимент достигает 360 наименований: косметика, зубные пасты, шампуни и многое другое", – отметил он.

На фабрике производят известный детский крем. За последние 70 лет предприятие выпустило более 430 миллионов тюбиков.

Всего в столице свыше 30 косметических фабрик, где работают более 4 тысяч человек. За первые 8 месяцев этого года производство мыла, моющих, чистящих, полирующих, парфюмерных и косметических средств в городе увеличилось на 17%.

Ранее Москва передала компании земельный участок по льготной ставке в размере один рубль в год для возведения завода по выпуску косметических средств на северо-востоке города. Предприятие начнет выпускать декоративную косметику, средства личной гигиены, для ухода за кожей и антисептики.