Жителей Москвы попросили не подкармливать животных в парках

Жителей Москвы попросили не подкармливать диких животных в парках до наступления похолодания в столичном регионе. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

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"Помогать зверям и птицам - добрая традиция многих москвичей. Однако важно не подкармливать диких животных до наступления морозов", - призвали специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Поясняется, что кормление птиц и грызунов до зимней погоды может только навредить им.

"До зимы звери способны самостоятельно находить себе корм. Несвоевременная подкормка приводит к тому, что инстинкты животных и птиц притупляются, они начинают лениться самостоятельно добывать пропитание", - подчеркнули в ДПиООС

Еще есть риск, что звери станут практически полностью отказываться от естественной пищи или станут потреблять ее меньше, чем требуется.

В департаменте добавили, что многие горожане подкармливают уток хлебобулочными изделиями, но черный хлеб может вызвать у птиц процесс брожения в пищеварительной системе. Для пернатых опасно и частое употребление белого хлеба.