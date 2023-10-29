Свыше 200 тысяч человек посетили обновленный Южный речной вокзал за полгода

За последние шесть месяцев Южный речной вокзал посетили свыше 200 тысяч человек. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщил заместитель мэра Москвы , глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов .

— С начала летней навигации причалы приняли и отправили в другие города более 140 круизных теплоходов, на борту которых было 13 тысяч пассажиров. Мы продолжим развивать территорию вокзала и повышать комфорт посетителей, — рассказал он.

Сейчас Южный речной вокзал превратился в востребованную среди москвичей и гостей столицы локацию для отдыха. Теперь с него можно не только отправиться путешествие по водной глади, но и принять участие во множестве бесплатных мероприятий, а также посетить библиотеку и смотровую площадку, передает официальный сайт мэра Москвы.