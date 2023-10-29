Собянин рассказал, каким будет новый комплекс онкобольницы № 62

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по возведению нового корпуса Онкологической больницы № 62. Об этом в воскресенье, 29 октября, он сообщил в своем личном блоге.

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— Через пару лет уникальная Городская клиническая онкологическая больница № 62 получит современный комплекс зданий, что позволит вывести оказание профильной помощи на новый качественный уровень, — написал мэр в личном блоге.

Сергей Собянин также рассказал о планах реорганизации территории бывшего завода «МиГ». Теперь на месте устаревших объектов и недействующих производственных площадей появится современный городской квартал. Он будет включать в себя в том числе и здания по программе реновации жилого фонда. Новые меры также помогут создать порядка 25 тысяч новых рабочих мест.