Сергей Собянин рассказал, каким будет новый комплекс онкобольницы № 62
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по возведению нового корпуса Онкологической больницы № 62. Об этом в воскресенье, 29 октября, он сообщил в своем личном блоге.
— Через пару лет уникальная Городская клиническая онкологическая больница № 62 получит современный комплекс зданий, что позволит вывести оказание профильной помощи на новый качественный уровень, — написал мэр в личном блоге.
Сергей Собянин также рассказал о планах реорганизации территории бывшего завода «МиГ». Теперь на месте устаревших объектов и недействующих производственных площадей появится современный городской квартал. Он будет включать в себя в том числе и здания по программе реновации жилого фонда. Новые меры также помогут создать порядка 25 тысяч новых рабочих мест.
Мэр Москвы в субботу, 28 октября, рассказал о важных событиях в жизни столицы. Среди них — план реорганизации территории бывшего завода «МиГ», системная поддержка индустрии анимации, а также рекордное количество пользователей старше 55 лет на mos.ru. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».