В Москве прошел съезд Всемирного фестиваля молодежи
Молодежные лидеры из 90 стран, в том числе из США, Италии, Бразилии и ЮАР, приехали в Москву на съезд Международного Совета Всемирного фестиваля молодежи.
"Долгое время молодежная политика была не в авангарде международных отношений. Сейчас все меняется: появилось понимание, что молодежь - двигатель многих экономических, промышленных, дипломатических процессов, - отметил замруководителя Росмолодежи, координатор по подготовке и проведению фестиваля Денис Аширов. - Нам важно сделать фестиваль таким, чтобы на его площадке мы могли ответить на вопросы, волнующие молодых людей".
Многие из представителей национальных подготовительных комитетов отметили, что молодежь в их странах положительно воспринимает идею проведения фестиваля молодежи в России.
"Нас пытаются убедить не ехать на фестиваль, но мы будем участвовать, ведь это не нарушает никаких законов", - отметил председатель Национального подготовительного совета из США Калеб Мопин.
Его коллега из Италии Фа Освальд добавил, что молодые люди в Италии зачастую не поддерживают санкции в отношении России.
"Разрыв связей, особенно в образовательной, культурной, гуманитарной среде, ни к чему хорошему не может нас привести, это разрушает устойчивость мира, - подчеркнул он. - Итальянская молодежь всегда будет поддерживать молодых людей из России. И мы приложим все усилия для того, чтобы эти связи сохранять и работать вместе".
Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории "Сириус" в начале 2024 года. В нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, журналистики, половина - из зарубежных стран.