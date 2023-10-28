В Москве прошел съезд Всемирного фестиваля молодежи

"Разрыв связей, особенно в образовательной, культурной, гуманитарной среде, ни к чему хорошему не может нас привести, это разрушает устойчивость мира, - подчеркнул он. - Итальянская молодежь всегда будет поддерживать молодых людей из России. И мы приложим все усилия для того, чтобы эти связи сохранять и работать вместе".