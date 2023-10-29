Собянин: Москва системно поддерживает индустрию анимации

Более 75 процентов анимационных студий России зарегистрированы в Москве. Город оказывает индустрии системную поддержку. Об этом в субботу, 28 октября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Так, Московский экспортный центр помогает с продвижением продукции на зарубежные рынки. Агентство креативных индустрий разрабатывает проекты для предпринимателей, создает инфраструктуру для развития творчества и оказывает финансовую поддержку.

Киностудия «Союзмультфильм» в 2021 году получила статус технопарка. Это место обеспечено необходимой инфраструктурой для развития новых и сохранения старых техник анимации. Телецентр «Останкино» также стал обладателем статуса технопарка. В нем работают около 40 резидентов.

— Департамент культуры знакомит москвичей с лучшими образцами отечественной и зарубежной мультипликации. Например, с 27 октября по 7 ноября кинолюбители смогут увидеть детскую внеконкурсную программу XVII Большого фестиваля мультфильмов, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.