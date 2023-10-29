Собянин: Москва системно поддерживает индустрию анимации
Более 75 процентов анимационных студий России зарегистрированы в Москве. Город оказывает индустрии системную поддержку. Об этом в субботу, 28 октября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Так, Московский экспортный центр помогает с продвижением продукции на зарубежные рынки. Агентство креативных индустрий разрабатывает проекты для предпринимателей, создает инфраструктуру для развития творчества и оказывает финансовую поддержку.
Киностудия «Союзмультфильм» в 2021 году получила статус технопарка. Это место обеспечено необходимой инфраструктурой для развития новых и сохранения старых техник анимации. Телецентр «Останкино» также стал обладателем статуса технопарка. В нем работают около 40 резидентов.
— Департамент культуры знакомит москвичей с лучшими образцами отечественной и зарубежной мультипликации. Например, с 27 октября по 7 ноября кинолюбители смогут увидеть детскую внеконкурсную программу XVII Большого фестиваля мультфильмов, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В конце августа глава города рассказал, что в столице ведется активная работа по созданию и развитию кинокластера мирового масштаба. Так, строятся две студийные площадки — на Киностудии имени Горького и на «Метмаше», а также кинопарк в ТиНАО.