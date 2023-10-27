Фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» открылся в Москве

«Огромная благодарность фотографам, которые работают не просто дни напролет, а месяцы. Каждый снимок – результат огромного труда, каждое фото – это история жизни. Будем и дальше поддерживать этот конкурс. Потому что с точки зрения образования ту самую осознанность, понимание, где мы живем, можно прививать благодаря таким фестивалям», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлии Урожаевой.