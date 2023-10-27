Фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» открылся в Москве
Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» открылся в здании Новой Третьяковки на Крымском валу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
«Огромная благодарность фотографам, которые работают не просто дни напролет, а месяцы. Каждый снимок – результат огромного труда, каждое фото – это история жизни. Будем и дальше поддерживать этот конкурс. Потому что с точки зрения образования ту самую осознанность, понимание, где мы живем, можно прививать благодаря таким фестивалям», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлии Урожаевой.
В пресс-службе отметили, что победителями и призерами конкурса в трех категориях «Фотография», «Живопись», «Эко-плакаты» в 20 номинациях стали более 70 фотографов из 16 стран мира.
«Победителем в номинации «Фотограф года» стал Дмитрий Кох, занявший призовые места в номинациях «Человек и природа» и «Подводный мир», – уточнили в департаменте.
В ведомстве добавили, что в специальной номинации «Дикая природа Москвы» награды 10 победителям вручила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева.
«На площадке фестиваля организаторы и гости обсудили воздействие искусства и культуры на сохранение дикой природы, изменение экологического сознания и поведения людей. Также гости ознакомились с экспозицией лучших работ фестиваля, представленных в выставочных залах Союза художников России. Фестиваль будет проходить до 10 декабря», – заключили в пресс-службе.