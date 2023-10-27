В Москве появилась мемориальная доска композитору Николаю Сидельникову

"Мемориальная доска <...> расскажет горожанам и гостям столицы о выдающемся композиторе - Николае Сидельникове, и сохранит память о нем. Он привносил в свое творчество глубокие знания о русской литературе, живописи и поэзии. Музыка его авторства является национальным достоянием и продолжает звучать в фильмах "Три толстяка", "Нос" и более чем в 70 других кинокартинах и радиоспектаклях", - приводит слова Емельянова пресс-служба.