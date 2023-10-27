В Москве появилась мемориальная доска композитору Николаю Сидельникову

Мемориальная доска советскому композитору Николаю Сидельникову установлена на фасаде дома в Басманном районе Москвы, в котором он жил и работал 16 лет, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
"В Москве по адресу: улица Земляной вал, дом 14-16, строение 1 состоялось торжественное открытие мемориальной доски советскому композитору Николаю Николаевичу Сидельникову, проживавшему в этом доме с 1976 по 1992 год", - говорится в сообщении.
Уточняется, что доска с барельефом Николая Сидельникова изготовлена из бронзы. Как отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, она установлена по инициативе Союза композиторов России.
"Мемориальная доска <...> расскажет горожанам и гостям столицы о выдающемся композиторе - Николае Сидельникове, и сохранит память о нем. Он привносил в свое творчество глубокие знания о русской литературе, живописи и поэзии. Музыка его авторства является национальным достоянием и продолжает звучать в фильмах "Три толстяка", "Нос" и более чем в 70 других кинокартинах и радиоспектаклях", - приводит слова Емельянова пресс-служба.