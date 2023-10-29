Конкурс «Идеи для большого города» пройдет в столице

Участники представят свои идеи по продвижению городских проектов в сфере креативных индустрий.

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В Москве пройдет конкурс «Идеи для большого города», в рамках которого профессионалы отрасли событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций будут решать практические коммуникационные задачи. Финалисты попадут в каталог лучших отраслевых компаний по версии международной премии bema!. Его опубликуют на сайте фестиваля.

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Конкурс включает в себя пять треков, среди которых «Арт-фабрика», «Российская креативная неделя. Москва-фест», «Фабрика дизайна 2.0» и «Киномедиакластер МЕТМАШ». Участникам нужно представить креативные идеи для продвижения проектов. Кроме того, ивент-агентствам предложат разработать стратегию по повышению узнаваемости бренда Агентства креативных индустрий (АКИ) на международной арене.

Для победы компании должны подготовить креативные и инновационные проекты, которые соответствуют целям и задачам брифа, а также могут быть реализованы в рамках трека. По итогам конкурса будут сформированы решения для развития событийной индустрии в столице.

Заявки принимаются до 16 ноября на официальном сайте, принять участие можно в нескольких треках одновременно. Конкурсные проекты оценит экспертное жюри. Победителей объявят 29 ноября, им предстоит открытая защита своих работ.

Конкурс «Идеи для большого города» организован АКИ совместно с фестивалем bema! и призван стать площадкой для взаимодействия профессионалов отрасли и организаторов мероприятий с потенциальными заказчиками.

Автономная некоммерческая организация «Агентство креативных индустрий» создана в 2020 году. Это ресурсный центр по развитию креативного предпринимательства и улучшению города силами креативных индустрий. Креативные индустрии сегодня — особый сектор экономики Москвы, в котором работают более 100 тысяч организаций в сфере моды, дизайна, арт- и киноиндустрии, видеоигр, рекламы, архитектуры и других.