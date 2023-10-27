Собянин: Более 100 новостроек возводится одновременно вместо снесенных домов по программе реновации

Более 100 новостроек, куда по программе реновации жилфонда переедут свыше 60 тыс. человек, одновременно возводится во всех административных округах Москвы на месте снесенных домов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте снесенных домов возводим одновременно 102 новостройки по программе реновации. В них смогут переехать больше 60 тыс. человек – строительство ведем во всех округах столицы», – говорится в сообщении. Мэр отметил, что в сентябре введут в эксплуатацию 13 новостроек, а всего с начала года построили 49 домов. Он добавил, что в 2023 году к переезду по программе реновации приступили 33,6 тыс. жителей столицы. «До конца года еще свыше 13 тыс. москвичей начнут осматривать новые квартиры и оформлять необходимые документы», – заключил Собянин.