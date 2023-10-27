Начал работу статистический портал Москвы и Московской агломерации

Начал работу портал «Витрина данных», на котором представлены социально-экономические показатели развития Москвы и Московской агломерации. Об этом в четверг, 26 октября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

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Портал был создан Росстатом совместно с правительством Москвы. Каталог по Москве насчитывает 230 показателей, по Московской агломерации — более 190. Оба они разделены на 13 проектов по разным направлениям, например — предпринимательство, население, труд окружающая среда и другие.

— Все данные могут быть представлены как в виде таблиц, так и в виде наглядных графиков, — отметил заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко.

Преимущество такой системы — наличие большой базы данных для учета особенностей социально-экономического развития каждого входящего в агломерацию города. Это сделает более эффективным процесс принятия управленческих решений.

На круглом столе, посвященном «Витрине данных», портал получил положительную экспертную оценку известных экономистов и представителей органов государственной власти, среди которых были руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко, директор Департамента планирования территориального развития Минэкономразвития России Дмитрий Дегтярев, врио директора Центра стратегического развития Павел Смелов и другие.