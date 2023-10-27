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В Музее Победы прошла церемония открытия Всероссийского съезда "Школьный музей Победы"

В Музее Победы прошла торжественная церемония открытия Всероссийского съезда "Школьный музей Победы".

В Музее Победы прошла церемония открытия Всероссийского съезда "Школьный музей Победы"
© Российская Газета

"Съезд объединил на одной площадке активистов лучших школьных музеев из 42 субъектов Российской Федерации. Музей Победы собирает ребят, наставников, педагогов, которые бережно хранят историю даже в самых отдаленных уголках нашей страны. Участниками съезда стали более 400 человек. Очень важно, что после двух дней работы съезда ребята уедут в свои регионы уже с новыми идеями по развитию школьных музеев и той важнейшей работы, которая им всем предстоит в преддверии празднования 80-летия Победы", - рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

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Торжественное открытие. Фото: Музей Победы.

В мероприятии участвовали руководители и активисты школьных музеев - победителей Всероссийского конкурса "Школьный музей - взгляд в будущее". Среди участников и гости из новых регионов России: представители МБОУ СШ № 108 из Макеевки (ДНР) и гимназии № 60 им. 200-летия г. Луганска (ЛНР).

На открытии съезда присутствовали директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник, сенатор Екатерина Алтабаева, депутаты Госдумы Ольга Казакова и Ольга Занко.

Съезд стартовал! Фото: Музей Победы.

"Школьные музеи - это машины времени. Ты можешь подержать в руках вещи солдат и перенестись во время войны, почувствовать, может быть, ту боль, ту рану, которая была в тот момент у бойца", - отметила депутат Госдумы Ольга Казакова.

Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны. "Музей - это храм знаний. Продолжайте и дальше сохранять историю о нашей Победе", - обратились к активистам школьных музеев 98-летняя советская летчица, последняя из ныне живущих женщин-штурманов пикирующего бомбардировщика Пе-2 Галина Брок-Бельцова.

Также на открытии съезда выступили победители проекта "Главные детские песни". Так, Кирилл Томилин исполнил песню "Письмо солдату".

В рамках съезда в течение двух дней участники посетят мастер-классы, встретятся с известными общественными деятелями. Кроме того, они побывают на экскурсиях по экспозициям Музея Победы - "Подвиг Народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!".

По итогам съезда будет принята резолюция и определены основные направления развития музейной педагогики. Завершением станет церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Школьный музей - взгляд в будущее".

Всероссийский съезд "Школьный музей Победы" проводится Музеем Победы при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и организован в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование". Съезд приурочен к Году педагога и наставника и также станет началом подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.