Поезд здоровья приедет в Москву

Из Владивостока в Москву, через 37 населенных пунктов отправился поезд здоровья «Вместе против диабета», 14 ноября он прибудет в столицу. Об этом 26 октября заявила первый зампред Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова в ходе заседания Совета Евразийского женского форума.

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Акция проводится с 10 сентября по 14 ноября при поддержке Совета Федерации в рамках проекта Евразийского женского форума. В списке остановок поезда 37 населенных пунктов, многие из которых расположены на дальневосточных территориях, отметила сенатор.

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«Не во всех населенных пунктах есть серьезные медицинские организации, а если есть — не везде хватает современного оборудования. Благодаря акции у людей есть возможность пройти серьезное обследование здоровья», — рассказала Карелова.

Специализированный поезд назван «Вместе против диабета». В пути и во время стоянок врачи «РЖД-медицины» проводят профосмотры и диагностические исследования, направленные на выявление сахарного диабета или рисков его развития. Это экспресс-анализы на глюкозу, холестерин, проверка внутриглазного давления, ЭКГ, УЗИ щитовидной железы.

Начинается проверка с опроса, начальник Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО «РЖД» Елена Жидкова. Затем проводятся исследования, забор крови и консультация врача. Все это занимает около 20 минут. Жидкова отметила, что на вокзалах было осмотрено четыре тысячи человек. Из них у 254 выявлен сахарный диабет, у 576 — патология щитовидной железы, у 24 — подозрение на онкозаболевания. Эти данные будут переданы Минздраву и в региональные администрации.

Жидкова уточнила, что средний возраст обследовавшихся — 57 лет. «Отмечу, что в команде высококлассные врачи, им в помощь современное оборудование с самыми передовыми возможностями техники. Эта акция — вклад в здоровье нации и увеличение продолжительности жизни россиян», — добавила в свою очередь Карелова.