В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех московских аэропортах в четверг, 26 октября, произошла отмена и задержка 21 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Так, в Домодедово задержали вылеты шести воздушных судов, два — отменили. Во Внуково тем временем перенесли два авиарейса, шесть — отменили. В Шереметьево задержали пять рейсов.
Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.
Ранее в октябре летевший на Алтай самолет российской авиакомпании «Сибирь» начали экстренно снижать из-за неполадок. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Новосибирска в Горно-Алтайск, в среду, 25 октября.
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