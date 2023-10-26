В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех московских аэропортах в четверг, 26 октября, произошла отмена и задержка 21 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в Домодедово задержали вылеты шести воздушных судов, два — отменили. Во Внуково тем временем перенесли два авиарейса, шесть — отменили. В Шереметьево задержали пять рейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.